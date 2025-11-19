Іспанія

Основний захисник Реала отримав пошкодження великого привідного м’яза правої ноги після товариського матчу Бразилії з Тунісом.

Основний захисник мадридського Реала Едер Мілітао отримав пошкодження та пропустить приблизно 2–3 тижні. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025

Футболіст повернувся до Мадрида після виступу за збірну Бразилії, де в товариському матчі проти Тунісу (1:1) отримав травму. У клубі він пройшов ретельне медичне обстеження, яке підтвердило пошкодження великого привідного м’яза правої ноги.

Захисник тепер пропустить найближчі матчі проти Ельче (23.11) в Ла Лізі та Олімпіакоса (26.11) у Лізі чемпіонів.

У цьому сезоні 27-річний Мілітао провів 13 матчів за Реал у всіх турнірах, відзначившись одним голом і одним асистом.