Іспанія

Іспанський клуб переживає, що участь українців у відбірних матчах позначиться на їхній формі.

Керівництво іспанської Жирони висловило незадоволення тим, що збірній України доведеться грати стикові матчі плейоф за право виходу на Чемпіонат світу 2026 року у березні.

За інформацією AS, клуб, який наразі провально розпочав сезон і перебуває у зоні вильоту, покладає великі надії на своїх українських гравців – Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

У Жироні не хочуть, щоб ключові футболісти витрачали моральні та фізичні сили на міжнародні поєдинки у розпал клубного сезону, адже це може вплинути на результати команди у боротьбі за збереження місця в Ла Лізі.

Свій наступний поєдинок в чемпіонаті Жирона проведе проти Бетіса (23.11), а після цього суперником буде мадридський Реал (30.11).