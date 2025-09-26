Іспанія

Це другая нічия поспіль як для команди Мічела, так підопічних Маноло Гонсало.

У поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі не зуміла здолати Еспаньйол — матч завершився без голів, 0:0.

Команди продемонстрували достатньо рівну гру: господарі більше володіли м’ячем, однак їхні атаки рідко доходили до завершальних ударів.

Щодо українця Владислава Ваната, який вийшов у стартовому складі Жирони, то забити так і не вдалося. На 78-й хвилині його замінив досвідчений Крістіан Стуані.

Жирона — Еспаньйол 0:0

Жирона: Гассаніга — Франсес (Мартін, 78), Рейс, Блінд — Рінкон Лумбрерас (Аспрілья, 69), Вітсель (Ельмер Соліс Ромеро, 87), Мартін, Унахі, Морено — Ванат (Стуані, 78), Порту (Хіль, 69)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Рідель, Ромеро — Долан (Еспосіто, 65), Лосано (Терратс, 85), Гонсалес (Пікель, 65), Мілья (Гарсія, 86) — Пуадо (Каррерас, 75), Фернандес

Попередження: Ель-Хілалі