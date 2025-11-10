Іспанія

Челсі знову зацікавлений у трансфері захисника Реала після завершення його контракту з мадридцями.

Лондонський Челсі розглядає можливість повернення центрального захисника Антоніо Рюдігера, який нині виступає за мадридський Реал.

За інформацією Marca, керівництво "синіх" планує спробувати підписати німця влітку 2026 року, коли завершиться його чинний контракт із "вершковими".

Втім, у Мадриді не збираються втрачати гравця без боротьби — Реал вже розпочав переговори з агентами Рюдігера щодо продовження угоди.

У поточному сезоні 2025/26 32-річний футболіст провів лише один матч, оскільки продовжує відновлення після серйозного ушкодження підколінного сухожилля.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Антоніо Рюдігера становить 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, у травні цього року Рюдігер вже був на порозі повернення в Челсі.