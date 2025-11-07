Іспанія

Захисник Реала і клуб вирішили зачекати з продовженням контракту, аби він повністю одужав і зберіг форму.

Антоніо Рюдігер наразі призупинив переговори про продовження контракту з Реалом до 2026 року через тривале відновлення від травми м’язів. Захисник і клуб дійшли взаємної згоди, що зараз не найкращий момент для вирішення фінансових і контрактних питань — до того, як Рюдігер повернеться у повну форму і відновить статус основного гравця.

32-річний німець вже має значну кількість варіантів на майбутнє. Попри бажання залишитися на Сантьяго Бернабеу, йому активно пропонують вигідні угоди, зокрема з клубів Саудівської Аравії. У той же час колишній клуб Челсі не виключає можливості повернення Рюдігера, залишаючи "відчиненими двері" до потенційного трансферу.

Контракт Рюдігера наразі діє до кінця сезону, і хоч обидві сторони кілька місяців тому мали попередні дискусії розширення, рішення про їхню тимчасову паузу було ухвалено через травму. Клуб ставить вимогу: повернення гравця до ідеальної фізичної форми і підтвердження того, що він залишається "незаперечним стовпом" оборони перед поновленням переговорів на початку 2026 року.

Попри невизначеність, Рюдігер чітко заявив про своє бажання бути частиною проекту Реала. Клуб же, зі свого боку, цінує його не лише як захисника, а й як досвідченого лідера для молодих виконавців. Водночас мадридці планують оновлення лінії оборони — і Рюдігер все ще присутній у цих планах, хоча й розглядаються альтернативи.