18-річний талант розповів, як справляється з очікуваннями топклубу та національної команди.

Молодий півзахисник Реала Франко Мастантуоно поділився думками про те, як упоратися з тиском у мадридському клубі та збірній Аргентини. За словами 18-річного футболіста, вимоги до нього лише допомагають рухатися вперед.

"Тиск — невід'ємна частина футболу. Не хочу наражати себе на цей тиск, але він є. Я дебютував у Рівер Плейт зовсім молодим. Намагаюся отримувати задоволення від процесу, тому що люди цінують те, що роблю.

Звичайно, вимоги завжди є, адже я грав за Рівер, граю за Реал та збірну Аргентини. До мене будуть пред'являти високі вимоги, це мені подобається. Подобається зазнавати тиску, як і багатьом іншим. Я дуже самокритична людина, яка завжди прагне до вдосконалення і знаю, що критика чи компліменти допоможуть мені стати кращим і перевершити самого себе", — сказав Мастантуоно.

Нагадаємо, Мастантуоно зазнав травми під час матчу за збірну Аргентини.