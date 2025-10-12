Іспанія

Півзахисник мадридського Реала повертається до Іспанії для проходження відновлення після ушкодження, отриманого у поєдинку з Венесуелою.

Півзахисник мадридського Реала Франко Мастантуоно отримав травму під час товариського матчу збірної Аргентини проти Венесуели.

Після медичного обстеження тренерський штаб ухвалив рішення відправити футболіста до Мадрида для проходження курсу відновлення під наглядом клубних лікарів.

Поєдинок, що відбувся 10 жовтня, завершився мінімальною перемогою Аргентини з рахунком 1:0. Подробиці щодо характеру та термінів відновлення Мастантуоно наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Мастантуоно — наймолодший гравець стартового складу Реала в матчі Ла Ліги за останні 20 років.