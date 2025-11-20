Інше

Захисник збірної Марокко та екс-партнер Мбаппе по ПСЖ був названий найкращим гравцем Африки 2025 року.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімв був названий найкращим африканським футболістом на церемонії нагородження CAF Awards 2025, яка відбулася в Рабаті.

Ця індивідуальна нагорода стала кульмінацією його приголомшливого сезону, в якому він випередив зірок світового футболу Мохамеда Салаха та Віктора Осімхена. Хакімі став лише п'ятим марокканським гравцем, який отримав цей престижний трофей.

Його успіх є результатом стабільної та блискучої гри: у сезоні 2024/2025, виступаючи за Парі Сен-Жермен, вигравши Лігу чемпіонів, титул Ліги 1 та Кубок Франції.

Церемонія викликала емоційний відгук у близького друга та колишнього партнера Хакімі по ПСЖ Кіліана Мбаппе. Одразу після оголошення результатів форвард опублікував у Instagram повідомлення, яке швидко стало вірусним:

"Я люблю тебе, мій брате. Король Африки. Молодець, мій брате, це більш ніж заслужена нагорода," – написав Мбаппе, у своїх соц мережах додавши емодзі марокканського прапора.

Отримавши нагороду, Хакімі заявив, що присвячує її всьому континенту:

"Для мене велика честь бути тут сьогодні, і я пишаюся тим, що виграв такий престижний трофей. Ця нагорода – не лише для мене, він для всіх сильних чоловіків та жінок, які мають мрії в Африці, та тих, хто мріє стати футболістами" — заявив мароканець.