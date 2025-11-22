Іспанія

Нова угода розрахована до 2029 року.

Реал Ов'єдо на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм півзахисником Пабло Агудіном.

Нова угода з 18-річним іспанцем розрахована до літа 2029 року. Інші подробиці контракту не розголошуються.

Нинішнього сезону Агудін зміг дебютувати в Ла Лізі — на його рахунку три матчі, один з яких у Кубку Іспанії.

Після 12 матчів Ов'єдо набрав вісім очок і посідає останнє місце у Ла Лізі. Свій наступний матч команда проведе проти Райо Вальєкано – гра відбудеться завтра, 23 листопада.