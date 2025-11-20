Іспанія

Крістіан Порту зазнав серйозної травми на тренуванні.

Вінгер Жирони Крістіан Порту вибув на тривалий термін через серйозну травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У середу, 19 листопада, 33-річний іспанець зазнав ушкодження на тренуванні, після чого йому провели медичне обстеження.

В результаті обстеження з'ясувалося, що у Крістіана розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Завтра, 21 листопада, він має перенести операцію.

Точних термінів відновлення гравця не називають, але вже є прогнози, що він пропустить близько шести місяців.

Цього сезону Порту провів 11 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 12 турів Жирона набрала десять очок і посідає 18 місце у Ла Лізі. Свій наступний матч команда Мічела проведе проти Бетіса – гра пройде 23 листопада.