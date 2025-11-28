Іспанія

Розмови в роздягальні допомогли зняти напругу між футболістами та тренерським штабом.

У Реалі суттєво змінилася атмосфера після кількох напружених тижнів, коли повідомлялося про проблеми у спілкуванні між головним тренером Хабі Алонсо та гравцями. Зокрема, з’являлися чутки, що Вінісіус Жуніор не планує продовжувати контракт через складні стосунки з наставником.

За інформацією As, у мадридському клубі провели низку зустрічей, індивідуальних розмов і спільних обговорень у роздягальні. Саме ці відкриті діалоги стали переломним моментом — футболісти усвідомили власну ключову роль у результатах та необхідність діяти як єдине ціле.

Гравці зрозуміли, що взаємодію з тренером потрібно покращувати, тоді як Алонсо переконався, що більша відкритість і контакт із командою допоможуть заручитися довірою та підтримкою.

Позитивні зміни відобразилися й на полі: у середу Реал здобув непросту перемогу над Олімпіакосом у матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів — 4:3.

Нагадаємо, Алонсо підтримав Луніна після трьох пропущених м’ячів у матчі з Олімпіакосом.