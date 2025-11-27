Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Мадридський Реал у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв грецький Олімпіакос на полі суперників (4:3).

Команда Хабі Алонсо почала з несподівано швидкого пропущеного м’яча, але ще до завершення першої пів години ігрового часу на рахунку Кіліана Мбаппе з’явився хет-трик.

Французький супербомбардир ще й четвертий гол забив у другому таймі, але й суперники не відставали — два додаткові м’ячі Олімпіакоса додали інтриги на заключні хвилини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Реал Мадрид у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Олімпіакос — Реал Мадрид 3:4

Голи: Шикінью, 8, Таремі, 52, Ель-Каабі, 81 — Мбаппе, 22, 24, 29, 60

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней (Коштінья, 71), Рецос, Пірола (Б'янкон, 62), Ортега — Музакітіс, Гарсія (Ессе, 46) — Поденсе (Стрефецца, 71), Шикінью (Таремі, 28), Мартінш — Ель-Каабі.

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Асенсіо (Діас, 73), Каррерас, Менді — Чуамені — Гюлер (Беллінгем, 61), Вальверде, Камавінга (Себальйос, 46), Вінісіус (Гарсія, 90) — Мбаппе.

Попередження: Ортега — Камавінга, Гюлер