Іспанія

Під загрозою опинилися ключові ветерани захисту та навіть Едуардо Камавінга.

Мадридський Реал готується до безжального розпродажу гравців цього літа. За інформацією видання Goal, яке посилається на європейські ЗМІ (зокрема BILD та Marca), на трансферний ринок можуть бути виставлені одразу шість зірок першої команди.

Поточна кампанія 2025/26 складається для іспанського гранда вкрай нестабільно. Ганебний виліт із Кубка Іспанії від представника нижчого дивізіону Альбасете та поразка від Барселони у фіналі Суперкубка залишили свій слід. Боси клубу вимагають масштабних кадрових змін, прагнучи знизити середній вік команди та оновити лінію захисту, яка виглядає занадто вразливою на фоні чемпіонської гонки в Ла Лізі.

Очікується, що перебудова розпочнеться з досвідченого оборонного блоку: Давід Алаба: 33-річний австрієць є головним кандидатом на те, щоб покинути Сантьяго Бернабеу. Його контракт спливає в червні, і після тривалого періоду травм керівництво, схоже, вже ухвалило остаточне рішення не продовжувати угоду.

Антоніо Рюдігер та Дані Карвахаль: Угоди цих досвідчених захисників також наближаються до завершення. Попри те, що Рюдігер нещодавно повернувся до стартового складу, мовчання клубу щодо нових контрактів натякає на бажання кардинально оновити цю ланку.

Едуардо Камавінга: Найбільш несподіване ім'я в цьому переліку. Хоча французький універсал вважався невід'ємною частиною майбутнього проєкту, іспанські джерела стверджують, що Реал готовий вислухати пропозиції щодо його трансферу. Орієнтовний цінник, за чутками, складає близько 40 мільйонів євро.