"Матрацники" не відпустять аргентинського форварда до Барселони, але готові розглянути пропозиції з АПЛ.

Керівництво Атлетіко Мадрид не планує продавати нападника Хуліана Альвареса до каталонської Барселони.

За інформацією джерела, мадридський клуб категорично проти підсилення прямого конкурента в Ла Лізі. Проте "матрацники" можуть змінити позицію, якщо отримають пропозиції від англійських грандів, що перевищуватимуть 100 мільйонів євро. Зокрема, інтерес до 26-річного аргентинця виявляють лондонські Арсенал та Челсі.

У сезоні-2025/26 Альварес провів 42 матчі в усіх турнірах, відзначившись 16 забитими м'ячами та 7 результативними передачами. Чинна угода форварда з мадридцями розрахована до середини 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Флік домовився з Барселоною про продовження контракту.