Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер, який вперше з 1998 року вивів шотландців на Мундіаль, зізнався, що Футбольна асоціація ще не ініціювала предметних переговорів щодо його майбутнього.

Майбутнє Стіва Кларка на чолі збірної Шотландії залишається невизначеним. Чинна угода 62-річного фахівця завершується після чемпіонату світу, однак керівництво Шотландської футбольної асоціації поки не робило йому офіційних пропозицій щодо продовження співпраці.

Колишній наставник Кілмарнока та Вест Бромвіча має солідне резюме в національній команді: він успішно пройшов кваліфікацію на три з чотирьох великих турнірів, включаючи два чемпіонати Європи та прийдешній чемпіонат світу. Попри ці успіхи, тренер перебуває в режимі очікування.

"Очевидно, що в мене в голові крутиться питання: що робити далі, куди йти, що мене чекає? Я кваліфікувався на три турніри з чотирьох. Думаю, це досить непоганий рекорд. Чи вважає асоціація, що я той, хто зможе повести команду далі і забезпечити путівку на наступний чемпіонат світу через чотири роки? Це вирішувати їм",— поділився Кларк.

Цікаво, що фахівець став оптимістичніше оцінювати свої перспективи: якщо раніше він давав на своє збереження посади лише 25%, то зараз оцінює шанси як 50 на 50, додавши, що відсутність контракту його не лякає, адже всі сторони наразі максимально завантажені роботою.

Тренер також зазначив, що наразі не має пропозицій і від клубних команд, тому просто чекає на завершення сезону, щоб ухвалити зважене рішення. Поки питання контракту зависло в повітрі, підготовка до турніру йде за планом. Кларк особисто відвідав потенційні локації у США і обрав Шарлотт та Форт-Лодердейл як основні тренувальні бази для своєї команди на літо.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування, тартанова армія опинилася в групі С.

Розклад матчів збірної Шотландії:

14 червня: Шотландія — Гаїті (Массачусетс)

19 червня: Шотландія — Марокко (Массачусетс)

24 червня: Бразилія — Шотландія (Маямі)