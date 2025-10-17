Іспанія

Німець незадоволений календарем команди.

Головний тренер Барселони Гансі Флік розлючений переносом матчу чемпіонату Іспанії з Вільярреалем в місто Маямі, США. Цитує німецького фахівця Marca.

"Грати в Маямі, а потім – у Саудівській Аравії (Суперкубок Іспанії — прим.)? Думаю, кожен може зрозуміти, що гравці не задоволені, і я також не задоволений. Багато футболістів, не тільки Барселони, незадоволені таким розкладом. Але зрештою, це рішення Ла Ліги, і саме вони встановлюють правила", — сказав Флік.

Матч 17-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалем заплановано на 20 грудня, в місті Маямі.

Раніше повідомлялося, що футболісти Ла Ліги можуть почати протестувати через матч Вільярреал — Барселона у США.