Іспанія

Матч національної першості за межами країни — думки спільноти розділились.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас у розмові з ESPN на Всесвітньому саміті футболу зазначив, що деталі вже "практично завершено". Матч має відбутися на стадіоні Hard Rock Stadium у Майамі.

Це стане першим випадком у Європі, коли матч одного з п’яти провідних чемпіонатів (La Liga, Прем’єр-ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1) зіграють поза межами країни.

Думки сторін та реакції:

Президент Вільярреала Фернандо Роїг визнав, що перенесення вплине на власників абонементів, тому клуб запровадить заходи компенсації.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловив задоволення можливістю наблизитися до фанів у США, з розумінням додавши, що це стратегічно важливий ринок для клубу.

Асоціація іспанських гравців (AFE) засудила цей крок і запланувала зустріч із представниками Ла Ліги, Барселони та Вільярреала, наголосивши, що такий проєкт потребує погодження всіх зацікавлених сторін, зокрема гравців.

Френкі Де Йонг заявив, що не підтримує ідею: "Я розумію, що фінансово клуби можуть виграти й поширити бренд, але для гравців це несправедливо: багато подорожей, і це змінює характер матчу".

Реал Мадрид також висловив протилежну позицію, стверджуючи, що гра за межами Іспанії "спотворює змагання".