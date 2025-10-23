Іспанія

"Жовта субмарина" не в захваті від організаційної роботи Тебаса і Ко.

Іспанський Вільярреал розкритикував іспанську Ла Лігу за погану організацію матчу 17-го туру чемпіонату Іспанії з Барселоною, який мав відбутися 20 грудня у Маямі. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

"Вільярреал хоче висловити своє глибоке невдоволення роботою Ла Ліги під час підготовки матчу, запланованого в Маямі на 20 грудня в рамках 17-го туру, який в кінцевому підсумку не буде проведений у США.

Як вже неодноразово заявляли в цьому сезоні на прес-конференціях президент клубу Фернандо Ройг і генеральний директор Фернандо Ройг Негеролес, клуб вважає за необхідне детально нагадати хронологію подій з цього питання.

Ініціатива проведення матчу Ла Ліги за межами Іспанії виходить від самої ліги в рамках стратегії глобального розвитку чемпіонату. Цього літа Ла Ліга запропонувала Вільярреалу взяти участь і виступити господарем зустрічі проти Барселони до зимової паузи. Вільярреал, як уже публічно зазначалося, погодився, оскільки вважає проект корисним для зростання клубу і перш за все для розвитку змагання.

Вільярреал прийняв пропозицію Ла Ліги за двох умов — компенсація постраждалим власникам абонементів і відсутність фіксованого прибутку для клубів — на що ліга погодилася, і клуб активно співпрацював у підготовці. Однак за відсутності конкретики щодо часу та організації поїздки Вільярреал не раз вимагав ясності і був готовий вийти з проекту, якщо питання не вирішаться.

21 жовтня, клуб по телефону дізнався про скасування гри в США від Ла Ліги. Причому інформація була конфіденційною, але через кілька хвилин ліга вже сама оголосила про це, що Вільярреал розцінює як неповагу і провал в управлінні проектом. Клуб шкодує про втрату можливості для міжнародного розвитку, але продовжить працювати в інтересах команди і турніру", — йдеться в заяві іспанського клубу.

Раніше повідомлялося, що скасування матчу в Маямі завдало Барселоні значного удару.