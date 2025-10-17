Іспанія

Протестні настрої панують у Ла Лізі.

Футболісти команд чемпіонату Іспанії розгнівані через матч Ла Ліги в США. Про це повідомляє іспанський портал Cadena COPE.

За інформацією джерела, капітани всіх 20 клубів Ла Ліги обговорюють можливість акції протесту проти гри Вільярреал — Барселона в Маямі, США.

Зазанчається, в разі якщо представники команд дійдуть згоди, то матчі майбутнього туру будуть зупинятися на 20-30 секунд, щоб "продемонструвати єдність гравців і послати сигнал всьому футбольному світу".

Раніше президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про матч чемпіонату Іспанії Вільярреал — Барселона, який буде зіграний в США.