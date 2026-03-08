Іспанія

Напруга до останньої хвилини не визначила переможця.

Матч розпочався з високого пресингу Севільї, а Райо Вальєкано намагався швидко відповідати контратаками. Уже на 5-й хвилині Хорхе де Фрутос отримав шанс із межі штрафного, але воротар парирував удар. На 13-й хвилині перший гол забив Акор Адамс після точного навісу Аспілікуети, вразивши ворота головою.

Протягом першого тайму Севілья контролювала гру, хоча Райо намагався створювати моменти через Фран Переса та Де Фрутоса. Перша половина закінчилася з перевагою Севільї, яка вдало захищалася та контролювала м’яч.

Другий тайм почався без змін у складах, і вже на 50-й хвилині Райо Вальєкано зрівняв рахунок після точного удару Пачі Еспіно, який вивів команду вперед у боротьбі за нічию. Гра стала більш напруженою, команди активно обмінювалися атаками та змінювали склади, намагаючись використати свіжих гравців для вирішальних моментів.

У заключні хвилини матчу Севілья намагалася проводити довгі паси та стандартні положення, але Райо Вальєкано відбивав атаки, а воротар Лежен кілька разів рятував команду від голу.

Севілья — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Адамс, 13 - Пача, 50

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета (Анхель Кармона, 58), Ньянзу, Гудель, Салас — Санчес (Еджуке, 67), Агуме, Соу (Менді, 84), Осо — Адамс, Санчес (Еджуке, 67)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Пача — Паласон (Алемао, 86), Валентін, Гумбау (Лопес, 67) — Мартін (Гарсія, 67), де Фрутос (Ахомаш, 58), Перес (Діас, 86)

Попередження: Гудель — Перес, Лежен, Раціу