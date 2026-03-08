Іспанія

"Ель Чоло" залишається в Мадриді.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо висловився про майбутнє головного тренера команди Дієго Сімеоне. Його слова наводить Atletico Universe.

"Дієго Сімеоне точно хоче продовжити з нами наступного сезону. Я не бачу причин, чому цього не станеться", – заявив президент "матрацників".

Наразі Атлетіко Мадрид посідає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 54 пункти після 27 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко розглядає звільнення Сімеоне.