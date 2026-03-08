Іспанія

Хорват проводить потужний сезон в Бундеслізі.

Центральний захисник лондонського Тоттенгема Лука Вушкович, який виступає у поточному сезоні за німецький Гамбург на правах річної оренди, привернув до себе увагу Барселони. Про це повідомляє журналіст Флоріна Плеттенберг.

За інформацією джерела, в літньому трансфері 19-річного хорвата особисто зацікавоений головний тренер "блаугранас" Гансі Флік.

Зазначається, що вже відбулися попередні перемовини щодо переходу Вушковича між представниками Барселони та Тоттенгема.

Чинна трудова угода гравця зі "шпорами" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро. У поточному сезоні Лука Вушкович відіграв за Гамбург 24 матчі, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.