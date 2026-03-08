Іспанія

Бразилець провів багато матчів проти легендарного аргентинця.

Колишній лівий латераль мадридського Реала та збірної Бразилії Марсело згадав протистояння у "Ель Класіко".

"Я б вибрав два моменти. Перший – мій гол на Камп Ноу у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів у 2011 році. Це трохи гірко-солодкий спогад, тому що нам не вдалося виграти протистояння.

Другий стався в тому ж сезоні – у фіналі Кубка Іспанії, який ми виграли завдяки голу Кріштіану Роналду в додатковий час. В епоху Пепа Гвардіоли, коли Барселона домінувала, перемога в тому Кубку Іспанії стала полегшенням і приводом для великої гордості в роздягальні.

Найскладніший матч? Поразка 0:5 на Камп Ноу в сезоні-2010/11. Барселона дала нам справжній футбольний урок. Хоча ми почали не так вже й погано, голи продовжували залітати у наші ворота, і почуття безпорадності тільки зростало.

Це було важке "Класіко", тому що у нас так і не з'явилося реального шансу повернутися в гру. За рахунку 0:4, коли до кінця залишалося 10 хвилин, ми всі вже хотіли піти в роздягальню, тому що відігратися було неможливо.

Гра проти Мессі? Сказати, що було складно, було б заниженням. Іноді грати проти Мессі було справжнім жахом", – сказав Марсело.