Іспанія

Каталонці стали авторами історичного досягнення завдяки розгромній перемозі над Атлетік Більбао.

Барселона відсвяткувала впевнену перемогу над Атлетік Більбао з рахунком 5:0 у рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. У цій грі "синьо-гранатові" встановили новий рекорд, ставши першою командою в історії турніру, яка забила чотири голи протягом першого тайму.

Барселона — Атлетік 5:0 Відео голів та огляд матчу

Подопечні Ганса-Дітера Фліка продемонстрували повну домінацію на полі та без проблем оформили вихід до фіналу. Суперником каталонців стане переможець мадридського дербі між Атлетіко та Реалом, яке відбудеться сьогодні ввечері.

Вирішальний поєдинок за Суперкубок Іспанії пройде 11 січня. Вболівальники з нетерпінням чекають на можливе Ель-Класіко у фіналі, якщо мадридський Реал зможе здолати своїх географічних сусідів у другому півфіналі.