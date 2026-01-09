Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 9-12 січня.

Іспанська Ла Ліга продовжує свій насичений календар у січні 2026 року матчами 19-го туру. Варто зауважити, що цей ігровий тиждень є неповним: Барселона, Атлетік Більбао, Атлетіко Мадрид та Реал Мадрид свої поєдинки цього туру зіграли заздалегідь — ще 2-3 грудня 2025 року. Це пов’язано з їхньою підготовкою та участю в розіграші Суперкубка Іспанії. Проте інтриг у решті протистоянь вистачає.

РОЗКЛАД ТУРУ

Хетафе — Реал Сосьєдад

П'ятниця, 9 січня, 22:00. Колісеум, Хетафе

Відкриватиме ігровий вікенд протистояння в передмісті Мадрида. Хетафе під керівництвом Хосе Бордаласа продовжує демонструвати свій фірмовий непоступливий футбол. Для гостей цей матч стане випробуванням на міцність, адже "сині" на власному полі традиційно створюють проблеми технічним суперникам. Очікуємо на в’язку гру, де господарі намагатимуться нівелювати перевагу "біло-блакитних" за рахунок жорсткої дисципліни та високої інтенсивності.

прогноз 1:1

Реал Ов'єдо — Бетіс

Субота, 10 січня, 15:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Реал Ов'єдо на власному полі спробує створити проблеми для одного з претендентів на єврокубки. Господарі демонструють характер у рідних стінах, проте "вердібланкос" мають значно вищий підбір виконавців. Для Бетіса цей виїзд є критично важливим, щоб не відпустити конкурентів у боротьбі за першу п'ятірку за підсумками першого кола.

прогноз 0:2

Вільярреал — Алавес

Субота, 10 січня, 17:15. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Наразі Вільярреал посідає високу третю сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Попри певні труднощі наприкінці минулого року, "жовта субмарина" зуміла повернути собі позиції лідера та наразі впевнено тримається у зоні Ліги чемпіонів. Колектив Марселіно має доводити свій клас у грі проти Алавеса, аби закріпити успіх. Гості традиційно покладаються на контратаки, проте очікуємо, що господарі з перших хвилин підуть уперед, щоб підтвердити свій статус фаворита.

прогноз 3:1

Жирона — Осасуна

Субота, 10 січня, 19:30. Естадіо Монтіліві, Жирона

Один із найбільш напружених матчів суботи відбудеться на Монтіліві. "Червоно-білі" наразі переживають непрості часи та перебувають на 17-й сходинці в таблиці, перебуваючи у небезпечній близькості до зони вильоту.

Для Жирони цей матч — шанс відірватися від дна, проте Осасуна є дуже міцним колективом. Хоча "червоні" зазвичай мають складнощі у виїзних поєдинках, каталонцям доведеться докласти максимум зусиль, щоб здобути критично важливі три очки для виживання.

прогноз 1:1

Валенсія — Ельче

Субота, 10 січня, 22:00. Естадіо Месталья, Валенсія

Валенсія підходить до цього протистояння у кризовому стані, посідаючи 18-ту позицію в таблиці. "Кажани" відчайдушно потребують перемоги, щоб залишити зону вильоту, але зробити це у грі проти Ельче буде надскладно.

Гості впевнено почуваються на 9-му місці та демонструють збалансований футбол. Підопічним Карлоса Корберана доведеться зіграти свій найкращий матч у сезоні, щоб здолати організованого суперника та врятувати ситуацію перед власними фанатами.

прогноз 0:0

Райо Вальєкано — Мальорка

Неділя, 11 січня, 15:00. Естадіо де Вальєкас, Мадрид

"Бджоли" у рідному Вальєкасі завжди грають агресивно, намагаючись приголомшити суперника високим пресингом. Мальорка цього сезону не вражає надійністю в обороні, пропустивши вже 26 м'ячів, тож господарі матимуть чимало шансів біля чужих воріт.

Проте "острів'яни" вміють небезпечно відповідати, тож на вболівальників чекає гра, де помилки захисників можуть стати фатальними для обох сторін.

прогноз 1:1

Леванте — Еспаньйол

Неділя, 11 січня, 17:15. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

Ситуація для Леванте виглядає загрозливо: команда перебуває на передостанньому, 19-му місці та ризикує безнадійно застрягти в зоні вильоту.

Натомість Еспаньйол проводить чудовий сезон, посідаючи 5-ту сходинку та реально претендуючи на вихід у Лігу чемпіонів.

"Папуги" їдуть до Валенсії у статусі очевидних фаворитів, тоді як "жабам" залишається сподіватися лише на самовідданість та підтримку власних трибун, аби зупинити одного з лідерів чемпіонату.

прогноз 0:2

Севілья — Сельта Віго

Понеділок, 12 січня, 22:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Закриватиме тур понеділковий матч у Севільї. "Нервіонці" потребують перемоги для покращення свого становища, проте "кельти" під керівництвом Клаудіо Хіральдеса є дуже незручним суперником, який часто зводить матчі до нічиєї.

На вболівальників чекає відкритий футбол із великою кількістю моментів.

прогноз 2:2

