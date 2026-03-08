Іспанія

Аргентинець вимагає пояснень від зіркового ветерана.

Головний тренер маридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився щодо майбутнього в клубі нападника Антуана Грізманна.

"Найважливіше — це коли сам Антуан зможе говорити і висловлювати свої думки, і тоді, звичайно ж, всі будуть щасливі. Це повинно бути його рішення, яке він має озвучити", — сказав Сімеоне.

У поточному сезоні Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 39 матчів, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше спортивний директор Атлетіко Матеу Алемані висловився про чутки щодо відходу Грізманна.