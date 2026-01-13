Іспанія

Господарі не створили за весь поєдинок достатньо для гола та пропустили вирішальний м'яч у заключному відрізку.

Севілья зазнала мінімальної поразки від Сельти в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан завершився з рахунком 0:1, а долю зустрічі вирішив реалізований пенальті на 88-й хвилині.

Протягом більшої частини матчу гра проходила в рівній і напруженій боротьбі з великою кількістю єдиноборств і мінімумом гольових моментів. Севілья намагалася діяти першим номером, однак не змогла перетворити територіальну перевагу на реальні загрози воротам Йонута Раду. Сельта відповідала небезпечними контратаками, у кількох епізодах команду з Андалусії рятував Одіссеас Влаходімос.

Ключовий момент стався наприкінці зустрічі, коли після фолу Осо в штрафному майданчику арбітр призначив пенальті у ворота Севільї. Маркос Алонсо впевнено реалізував одинадцятиметровий, завдавши точного удару в кут і залишивши воротаря без шансів.

У компенсований час господарі намагалися врятуватися, створивши кілька напівмоментів, однак оборона Сельти вистояла. У підсумку команда з Віго забрала три очки, тоді як Севілья втратила можливість поповнити свій очковий доробок у домашньому матчі.

Севілья — Сельта 0:1

Гол: М. Алонсо, 88 (пен)

Севілья: Влаходімос — Кармона, Гудель, Салас (Ньянзу Куассі, 82) — Хуанлу (Сьєрра, 83), Агуме, Менді, Осо — Соу, Ромеро (Варгас, 59), Пеке (Алексіс, 59)

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо, Мінгеса (Каррейра, 90) — Ель-Абделлауі (Альварес, 67), Роман, Моріба, Сарагоса (Руеда, 67) — Аспас (Дуран, 58), Іглесіас (Сведберг, 58)

Попередження: Хуанлу, Менді — Моріба, Мінгеса, Мінгеса, Альварес