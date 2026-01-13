Іспанія

Каталонці домовилися про оренду захисника Аль-Хіляля до літа 2026 року.

Барселона офіційно оголосила про підписання Жоау Канселу.

Португальський фулбек повертається до клубу, де вже успішно виступав у сезоні 2023/24. Сторони погодили орендну угоду, яка буде чинною до червня 2026 року.

За цю оренду саудівський клуб отримає суму в розмірі близько 4 мільйонів євро. У свій другий прихід до столиці Каталонії Канселу обрав собі 2-й номер.

У нинішній кампанії, португалець відіграв за лідерів 6 ігор у всіх турнірах, забив один гол та віддав дві результативні передачі.