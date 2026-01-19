Іспанія

Француз став на захист партнера по команді.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе підтримав вінгера «вершкових» Вінісіуса Жуніора на тлі критики бразильця з боку вболівальників клубу. Його слова наводить Marca.

«Якщо вболівальники свистять, то свистіть на адресу всіх футболістів. Не треба виділяти одного. Оце мені не подобається.

Ми погано виступаємо як команда, але ми маємо характер, щоб змінити ситуацію. Не вважаю, що вболівальники Реалу налаштовані проти нас. Вони зляться, але я впевнений, що підтримуватимуть нас.

Це не провина Вінісіуса. Це вина усієї команди. Це все, що я хотів сказати вболівальникам. Нехай критикують всю команду.

Ми маємо прийняти цю ситуацію – це наша робота. Але ми не можемо виділяти лише деяких футболістів і казати, що це їхня провина. Це провина всіх. У Реалі так буває, але ми маємо це змінити», – сказав Мбаппе.