Іспанія

Гол Адамса в компенсований час врятував Севілью від поразки у матчі 20-го туру Ла Ліги.

У матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги Ельче на своєму полі не зумів утримати перемогу над Севільєю — поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Господарі відкрили рахунок уже на 14-й хвилині: півзахисник Фебас точно пробив після швидкої атаки. Після перерви Ельче подвоїв перевагу — на 55-й хвилині відзначився Валера.

Севілья довгий час не могла знайти ключі до воріт суперника, однак у заключній частині матчу переломила хід гри. На 75-й хвилині скоротив відставання Акор Адамс, який вийшов на заміну. А вже на 90+1-й хвилині він же реалізував пенальті, врятувавши команду від поразки.

Ельче — Севілья 2:2

Голи: Фебас, 14, Валера, 55 - Адамс, 75, 90+1 (пен)

Ельче: Пенья — Хосан (Мендоса, 68), Чуст, Аффенгрубер, Петро, Валера (Педроса, 80) — Нету (Діабі, 68), Агуадо, Фебас (Редондо, 87) — Діангана (Сантьяго, 68), Родрігес

Севілья: Влаходімос — Хуанлу (Ньянзу Куассі, 46), Кармона, Гудель, Салас, Осо — Соу (Еджуке, 65), Агуме, Менді — Ромеро (Сьєрра, 65), Пеке (Адамс, 46)

Попередження: Чуст, Діабі — Менді