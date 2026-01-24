Іспанія

Суботній вечір у Ла Лізі прикрасить протистояння на Естадіо де ла Кераміка, де третя команда чемпіонату, Вільярреал, прийматиме мадридський Реал.

Вільярреал — Реал Мадрид

Субота, 24 січня, 22:00, стадіон Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Вільярреал проводить один зі своїх найкращих сезонів у Ла Лізі, посідаючи третє місце з грою в запасі. Перемога у цьому матчі дозволить "жовтій субмарині" впритул наблизитися до лідерів і серйозно заявити про амбіції на титул. Підопічні Марселіно демонструють неймовірну стабільність на власному полі, набравши 25 очок у десяти домашніх зустрічах. Проте європейська кампанія команди цьогоріч виявилася провальною — нещодавня поразка від Аякса (1:2) остаточно підтвердила виліт із Ліги чемпіонів. Тепер "підводники" можуть повністю сконцентруватися на внутрішній першості, де вони не програвали Реал Мадриду вдома з січня 2023 року.

Реал Мадрид прибуває до Вільярреала після феєричної перемоги над Монако (6:1) у Лізі чемпіонів. Цей успіх допоміг команді Альваро Арбелоа забути про нещодавні невдачі в кубкових турнірах і зосередитися на гонитві за Барселоною. Наразі "бланкос" відстають від лідера лише на один пункт, тож кожна втрата очок може стати критичною. Особливу увагу привертають Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор, які перебувають у чудовій формі. Попри статус гостьового поєдинку, мадридці традиційно впевнено почуваються на виїзді, здобувши 21 очко у десяти гостьових матчах сезону. Перемога дозволить Реалу очолити таблицю принаймні до недільного матчу конкурентів.

Кадрова ситуація залишається головним болем для Арбелоа: через травми та дискваліфікації вибула майже вся основна лінія захисту (Мілітао, Рюдігер, Александер-Арнольд) та опорник Чуамені. Це змушує тренерський штаб імпровізувати, використовуючи Вальверде на правому фланзі оборони.

У Вільярреала також є вагомі втрати — через дискваліфікації матч пропустять лідер півзахисту Комесанья та захисник Моуріньйо. Очікується відкрита гра з великою кількістю моментів, адже обидва колективи сповідують атакувальний футбол. "Жовта субмарина" спробує скористатися кадровим дефіцитом у захисті гостей, тоді як мадридці покладатимуться на індивідуальну майстерність своїх зірок у передній лінії.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Вільярреала оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Орієнтовні склади

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Вейга, Фойт, Педраса — Бьюкенен, Парехо, Гує, Молейро — Перес, Мікаутадзе.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Гюйсен, Асенсіо, Каррерас — Гюлер, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Комесанья, Моуріньйо, Камбвала, Коста, Кабанес (Вільярреал) — Чуамені, Александер-Арнольд, Мілітао, Менді, Рюдігер (Реал Мадрид).

Під питанням: немає (Вільярреал) — Родріго (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

