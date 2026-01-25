Іспанія

Дубль Кіліана Мбаппе приніс мадридцям важливу виїзну перемогу.

Поразка Барселони в попередньому турі дозволила Реалу скоротити відставання від чинного чемпіона до мінімуму. Виїзний матч проти третьої команди Ла Ліги, Вільяреала, мав вирішальне значення для боротьби за перше місце, і мадридці з цим викликом упоралися.

Зустріч на Естадіо де ла Кераміка розпочалася обережно. Реал володів м’ячем, але у першому таймі діяв не надто переконливо в позиційній атаці. Гольових моментів було небагато: Арда Гюлер небезпечно пробивав під поперечину, а удар Вінісіуса наприкінці тайму пройшов поруч зі стійкою. Вільяреал відповідав епізодично і практично не загрожував воротам гостей.

Після перерви Реал додав у швидкості та відкрив рахунок уже на 47-й хвилині. Комбінацію за участі Вінісіуса завершив Кіліан Мбаппе, який холоднокровно переграв голкіпера. Французький форвард продовжив свою результативну серію, записавши на свій рахунок черговий гол у чемпіонаті.

Господарі мали кілька шансів зрівняти рахунок, найреальніший з яких не використав Жерар Морено, пробивши вище воріт після розіграшу стандарту. Наприкінці матчу гра розкрилася, що було вигідніше Реалу. У компенсований час Мбаппе заробив пенальті та сам його реалізував, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок.

Вільярреал — Реал Мадрид 0:2

Голи: Мбаппе, 47, 90+2 (пен)

Вільярреал: Вінісіус — Наварро, Фойт (Марін, 24), Вейга, Педраса — Б'юкенен (Пепе, 70), Парехо (Парті, 78), Гує, Молейро — Морено (Олувасеї, 70), Мікаутадзе (Перес, 78)

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Діас, 80), Камавінга, Беллінгем — Мастантуоно (Гарсія, 74), Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Фойт, Наварро — Мастантуоно