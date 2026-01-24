Іспанія

У продовженні 21 туру Ла Ліги.

Осасуна завдяки голам у доданий час перемогла Райо Вальєкано (3:1)

Найкращий бомбардир червоних Будимир на 14-й хвилині відкрив рахунок у грі. Новоспечений чемпіон Африки у складі Сенегалу Пате Сісс у середині другого тайму відновив паритет.

У доданий час гості реалізували два свої єдині шанси за весь тайм та перемогли. В обох взяттях воріт асист віддав Монкайола. На 90+1-й хвилині Муньйос, відправивши мʼяч у сітку воріт, вивів свою команду вперед. А на 90+4-й хвилині було встановлено остаточний рахунок.

У підсумку Осасуна завдяки цій перемозі закріплюється у середині таблиці, посідаючи 8-му сходинку з 25 пунктами. Райо залишається у нижній частині з 22 балами.

Райо Вальєкано — Осасуна 1:3

Голи: Сісс, 59 - Будімір, 29, Муньйос, 90+1, Осамбела Ларрая, 90+4

Райо Вальєкано: Баталья — Пача, Лежен, Сісс, Чаваррія — Паласон (Камельйо, 72), Валентін (Алемао, 46), Діас — Мартін, де Фрутос (Вертрауд, 72), Гарсія (Перес, 90)

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Еррандо, Галан — Монкайола, Муньйос (Торро, 90), Осамбела Ларрая (67) — Гарсія, Орос (Бретонес, 81) — Будімір

Попередження: Діас, Сісс — Муньйос, Еррандо