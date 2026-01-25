Іспанія

Французький форвард допоміг Реалу здобути перемогу над Вільярреалом, але не забув про свого одноклубника, який пережив розчарування зі збірною Марокко.

Кіліан Мбаппе продемонстрував справжній командний дух під час виїзної перемоги мадридського Реала над Вільярреалом (2:0). Оформивши дубль, зірковий француз вивів вершкових»на перше місце в Ла Лізі, проте найбільшу увагу привернув його гол з пенальті та подальше святкування.

Мбаппе реалізував одинадцятиметровий удар у стилі Анроніна Паненки — саме так, як намагався, але не зміг забити Браїм Діас у фіналі Кубка африканських націй. Нагадаємо, Діас став антигероєм фіналу КАН проти Сенегалу, не реалізувавши вирішальний пенальті паненкою, після чого його збірна програла в додатковий час. Марокканець публічно вибачився перед нацією, визнавши свою провину.

Забивши гол у ворота Вільярреала таким же ризикованим способом, Мбаппе підбіг до камери і прокричав: "Це для тебе, для тебе!", звертаючись до Браїма. Після гри Кіліан підтвердив журналістам, що цей удар був присвячений саме Діасу, щоб підбадьорити друга.

Ця перемога дозволила команді Альваро Арбелоа обійти Барселону та очолити турнірну таблицю, хоча каталонці мають гру в запасі проти Ов'єдо. Нагадаємо, завдяки дублю у ворота жовтої субмарини, Кіліан обійшов легендарного Ронало за кількістю голів за карʼєру.