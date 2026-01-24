Іспанія

Іспанський функціонер хоче повернути Мессі в Барселону.

Кандидат в президенти Барселони Віктор Фонт висловився щодо повернення Ліонеля Мессі в Барселону. Його слова наводить Mundo Deportivo.

«Насамперед я подзвоню Мессі, він найкращий в історії. Я представлю йому план, який йому приготували в Барселоні. У плані тривимірне значення: спортивне, економічно-комерційне та інституційне. План дій на перші 100 днів зрозумілий.

Гансі Флік – великий професіонал. І він буде радий, коли ми виграємо, він матиме найкращу підтримку від мене», – сказав Фонт.

Вибори президента Барселони відбудуться 15-го березня.