Важливі три очки для "кажанів".
Getty Images
24 січня 2026, 19:24
В рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія на Местальї приймала Еспаньйол.
Рахунок у матчі відкрив нападник Валенсії Уго Дуро на 15-й хвилині. Півзахисник гостей Рамон Терратс зрівняв рахунок на початку другого тайму, а вже за п'ять хвилин захисник Ерай Джемерт знову вивів господарів вперед. Під завісу поєдинку захисник Валенсії Хосе Копете відзначився автоголом. Однак, команда Карлоса Корберана на 90+4-й хвилині зуміла вирвати три очки завдяки голу з пенальті Ларджі Рамазані.
Валенсія — Еспаньйол — 3:2
Голи: Дуро, 15, Джемерт, 59, Рамазані, 90+4 (пен.) — Терратс, 55, Копете, 80 (аг.)
Валенсія: Дімітрієвскі — Васкес, Копете, Джемерт, Фулькьє — Данжума (Лопес, 63), Угрінич (Сантамарія, 88), Пепелу (Герра, 88), Ріоха (Рамазані, 88) — Дуро (Садік, 63), Бельтран.
Еспаньйол: Дмітровіч – Санчес, Калеро (Рубіо, 79), Кабрера, Ромеро – Хофре (Долан, 70), Лосано (Еспосіто, 51), Гонсалес, Терратс (Пікель, 79) – Мілья (Гарсія, 51), Фернандес.
Попередження: Васкес, 63 — Лосано, 45+1, Гарсія, 56, Калеро, 67, Санчес, 90+3.