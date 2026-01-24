Іспанія

Важливі три очки для "кажанів".

В рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія на Местальї приймала Еспаньйол.

Рахунок у матчі відкрив нападник Валенсії Уго Дуро на 15-й хвилині. Півзахисник гостей Рамон Терратс зрівняв рахунок на початку другого тайму, а вже за п'ять хвилин захисник Ерай Джемерт знову вивів господарів вперед. Під завісу поєдинку захисник Валенсії Хосе Копете відзначився автоголом. Однак, команда Карлоса Корберана на 90+4-й хвилині зуміла вирвати три очки завдяки голу з пенальті Ларджі Рамазані.