Кандидат у президенти каталонського клубу назвав форварда Манчестер Сіті довгостроковою трансферною ціллю.

Кандидат у президенти Барселони Віктор Фонт заявив, що в майбутньому каталонський клуб має спробувати підписати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на El Chiringuito TV.

За словами іспанського бізнесмена, норвезький форвард є одним із найкращих центральних нападників у світовому футболі, а тому Барселона повинна уважно стежити за його ситуацією в майбутньому. Водночас Фонт визнав, що найближчим часом такий трансфер малоймовірний, адже минулого року Голанд підписав із Манчестер Сіті новий довгостроковий контракт.

Фонт також зауважив, що футболіст симпатизує Іспанії та раніше позитивно відгукувався про Камп Ноу. На його думку, навіть тривалі контракти у сучасному футболі не завжди відпрацьовуються повністю, тому Барселона повинна бути готовою скористатися шансом, якщо така можливість з’явиться.

Водночас агентка норвежця Рафаела Пімента спростувала чутки про можливі переговори. Вона наголосила, що жодних контактів між Ерлінгом Голандом та керівництвом Барселони не було, а сам гравець задоволений виступами у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що 25-річний нападник приєднався до англійського клубу у 2022 році з Боруссії Дортмунд і відтоді демонструє видатну результативність — на його рахунку 153 голи у 186 матчах за Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Ерлінг Голанд готовий розглянути перехід до мадридського Реала.