Іспанія

Головний тренер "вершкових" похвалив юного таланта після впевненої перемоги над Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Керманич мадридського Реал Мадрида Альваро Арбелоа відзначив гру молодого Тіаго Пітарча. Цього тижня гравець несподівано з'явився у стартовому складі на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "містян", який завершився розгромною перемогою мадридців із рахунком 3:0.

Пітарч провів на полі 76 хвилин, після чого був замінений. Слова Арбелоа навів у своїх соціальних мережах журналіст Фабріціо Романо:

"Я розумію, що люди можуть сумніватися у молодих футболістах, але в мене щодо Пітарча сумнівів не було. Тіаго — дуже хороший футболіст, я радий за нього".

Вже завтра на Реал Мадрид чекає домашній поєдинок проти Ельче в межах чемпіонату Іспанії.