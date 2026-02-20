Інше

Колишній гравець Барселони вирушив до МЛС.

Коламбус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником Барселони Андре Гомешом.

Угода з 32-річним португальцем розрахована до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.

Попереднім клубом футболіста був Лілль, де він виступав із літа 2024 року. Нинішнього сезону він провів лише два матчі, в яких відіграв сім хвилин.

Також Гомеш виступав за Евертон, Барселону, Валенсію та Бенфіку. Крім цього, на його рахунку 29 матчів у складі збірної Португалії.

За підсумками минулого сезону Коламбус посів дев'яте місце у Східній конференції, не потрапивши до плей-оф.