Колишній гравець Барселони вирушив до МЛС.
Андре Гомеш, ФК Коламбус
20 лютого 2026, 12:22
Коламбус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником Барселони Андре Гомешом.
Угода з 32-річним португальцем розрахована до літа 2027 з опцією продовження ще на один сезон.
Попереднім клубом футболіста був Лілль, де він виступав із літа 2024 року. Нинішнього сезону він провів лише два матчі, в яких відіграв сім хвилин.
Також Гомеш виступав за Евертон, Барселону, Валенсію та Бенфіку. Крім цього, на його рахунку 29 матчів у складі збірної Португалії.
За підсумками минулого сезону Коламбус посів дев'яте місце у Східній конференції, не потрапивши до плей-оф.