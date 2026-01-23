Англія

Арсенал та Челсі зацікавлені в аргентинському форварді Атлетіко.

Колишній нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес, який наразі виступає за Атлетіко, розглядає можливість повернення до англійської Прем’єр-ліги, повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, послуги 25-річного аргентинця цікавлять лондонські клуби Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками гравця щодо потенційного трансферу.

Альварес незадоволений своєю роллю в складі Атлетико та готовий оцінити пропозиції інших клубів. У сезоні 2025/26 форвард провів 28 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав п’ять результативних передач.

Аргентинець перейшов в Атлетико у 2024 році за суму 75 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусами. Раніше він виступав у Прем’єр-лізі з 2022 по 2024 рік, двічі ставши чемпіоном Англії з Манчестер Сіті та вигравши Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.