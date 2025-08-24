Іспанія

Німецький фахівець розраховує на вихованців Ла Масії.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про трансферні чутки навколо півзахисників каталонської команди Ферміна Лопеса та Марка Касадо. Цитує німецького фахівця іспанське видання AS.

"Я розмовляв із Касадо щодо його майбутнього, і не думаю, що він хоче покидати клуб. І я хочу, щоб він лишився тут. Сезон буде складним, і мені знадобляться всі гравці. Він вселяє впевненість і багато дає команді. Я знаю, що йому нелегко, але в нього є майбутнє в Барселоні.

Фермін? Можу повторити те, що вже говорив в контексті Касадо. Я не хочу втрачати жодного гравця. У нього все чудово, і я задоволений усіма футболістами "Барси". Я люблю їх усіх, вони мені потрібні", – сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлився на Касадо, а Манчестер Сіті на Ферміна.