Іспанія

Завершився матч 27 туру Ла Ліги

Вільярреал ледь не упустив перемогу над Ельче (2:1)

Перший тайм був за підопічними Марселіно. На 31-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Бʼюкенен на фланзі отримав розкішну передачу від Гує, увійшов у карний майданчик та потужно пробив у ближню девʼятку. Під завісу першої 45-хвилинки Жовта субмарина» подвоїла перевагу. Захисник Моуріньйо опинився на позиції нападника, класно відкрився між лініями та впритул розстріляв голкіпера.

У другому таймі гості перехопили ініціативу, але воротар Жуніор Рейс діяв бездоганно. Лише на заключних хвилинах гри «біло-зелені» змогли відіграти один мʼяч: Андре Сілва після подачі з кутового від Нету головою замкнув навіс на ближній стійці. На більше підопічних Сарабії не вистачило.

У підсумку Вільярреал перемагає та продовжує з Атлетіко боротьбу за бронзові медалі чемпіонату. Наразі обидва колективи мають порівну очок, і лише за правилом очних зустрічей матрацники випереджають суперника. Ельче продовжує балансувати на межі зони вильоту. Клуб з однойменного міста посідає 17-ту сходинку, маючи у своєму активі 26 пунктів.

Вільярреал — Ельче 2:1

Голи: Бʼюкенен (31), Моурінью (41) — А. Сілва (83)