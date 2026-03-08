Іспанія

Важка перемога Барси.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після мінімальної перемоги на Атлетік Більбао (1:0) в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги.

"Звичайно, я завжди пишаюся гравцями, правда, але я особливо ціную цю особливу атмосферу всередині команди, а також те, як вони згуртовані, навколишнє оточення, все це – просто фантастика. Я дійсно ціную те, що бачу.

Я не нервував. Я бачив гравців після перемоги над Атлетіко з рахунком 3:0 і був впевнений в них. Це те, до чого ми прагнемо: створити чудову атмосферу і зосередитися на щоденних тренуваннях.

Сьогодні було зрозуміло, що перемогти на цьому чудовому стадіоні проти відмінної команди з чудовими вболівальниками буде непросто. Це приголомшливо – перемогти в Більбао.

Ферран? Зараз у нього немає впевненості в собі, але ми працюємо над цим. У матчах важливо пробувати все. Він у хорошій формі, він швидкий, і зараз йому просто трохи не щастить, але якщо я можу йому допомогти, то я це зроблю", – сказав Флік.

Після цієї перемоги Барселона повернула собі перевагу над Реалом у чотири очки в Ла Лізі.