Команда Ганса-Дітера Фліка знущалась над суперниками в другому таймі матчу на Камп Ноу.
18 березня 2026, 21:47
Барселона — Ньюкасл 7:2 (перший матч — 1:1)
Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямал, 45+7 (пен.), Фермін, 51, Левандовські, 56, 61 — Еланга, 15, 28
Барселона: Ж. Гарсія (Щесни, 82) — Е. Гарсія (Араухо, 21), Кубарсі, Мартін, Канселу (Ольмо, 66) — Берналь, Педрі — Ямал, Фермін (Еспарт, 66), Рафінья — Левандовські (Торрес, 66).
Ньюкасл: Рамсдейл — Тріпп’єр (Лівраменто, 47), Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі (Віллок, 55), Жоелінтон (Дж. Мерфі, 64) — Еланга (Ботман, 64), Гордон (Осула, 82), Барнс.
Попередження: Кубарсі — Жоелінтон, Тріпп’єр, Віллок