Каталонці розглядають варіант викупу португальця, але рішення залежить від спортивних і фінансових факторів.

Аль-Хіляль готовий вимагати 15 мільйонів євро за універсального захисника Жоау Канселу у разі переходу гравця до Барселони на постійній основі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Наразі каталонський клуб ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього португальського захисника, який виступає на правах оренди. Тренерський штаб на чолі з Гансі Фліком продовжує оцінювати його виступи та внесок у гру команди.

Водночас у Барселоні враховують і фінансовий аспект можливого трансферу, адже клуб прагне зберігати баланс між витратами та довгостроковою стратегією розвитку. Саме тому переговори наразі не є пріоритетом.

Очікується, що більш предметні обговорення щодо майбутнього Канселу відбудуться після того, як Барселона визначиться зі спортивною доцільністю його підписання. Лише після цього клуб може розпочати переговори з агентом футболіста Жорже Мендешем.