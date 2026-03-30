Гравець провів чотири роки в клубі.

Контракт німецького центрального захисника Антоніо Рюдігера з мадридським Реалом добігає завершення вже цього літа.

Тривалий час "бланкос" були переконані в тому, що зможуть знайти 33-річному виконавцю гідну заміну достатньо швидко, проте з наближенням літнього трансферного вікна потенційних варіантів у них більше не стало.

Тож, як повідомляє іспанська преса, столичний колектив зробить останню спробу бодай ще на один додатковий рік утримати німця у власному складі.

Перемовини поміж сторонами мають початись незабаром, тоді як туринський Ювентус уже виходив на контакт із футболістом із метою оформити перехід вільним агентом.

У цьому сезоні Рюдігер провів 18 матчів та забив один гол.