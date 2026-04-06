Ліга чемпіонів

Троє гравців відновилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Одразу три футболісти Атлетіко Мадрид відновилися після травм напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА проти Барселони. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про голкіпера Яна Облака, захисника Марка Пубіля та півзахисника Родріго Мендоса. Облак і Пубіль зазнали ушкоджень у середині березня, тоді як Мендоса травмувався на початку минулого місяця.

Повернення гравців відбулося вчасно, адже вже 8 квітня Атлетіко на виїзді зіграє проти Барселони у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, 4 квітня команда Дієго Сімеоне вже зустрічалася з Барселоною в рамках Ла Ліга і зазнала домашньої поразки з рахунком 1:2, провівши весь другий тайм у меншості.