Головний тренер Атлетіко підігріває інтригу напередодні чвертьфіналу Ліги чемпіонів, заявляючи, що знає, як завдати болю каталонському клубу.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне провів передматчеву пресконференцію напередодні першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться вже цієї середи. Аргентинський фахівець поділився тактичними очікуваннями, кадровими новинами та віддав належне лідерам своєї команди.

Сімеоне відзначив разючу статистику Барселони — лише одна поразка у 23 зіграних матчах. Проте тренер матрацників запевняє, що знає слабкі місця каталонців:

"Вони — грізний суперник. Але ми тут, щоб змагатися та затягнути їх у зону, де ми можемо їм нашкодити. Нам потрібно рухатися вперед, і не має значення, хто стоїть на нашому шляху", — заявив наставник.

Сімеоне також прокоментував дисбаланс у грі обох колективів, відверто визнавши, що наразі і Атлетіко, і Барселона краще діють попереду, ніж в обороні. За його словами, каталонці здатні забивати багато голів, що цілком відповідає їхньому стилю, і мадридці зараз проходять через схожий етап розбудови гри.

Особливу частину розмови наставник присвятив французькому лідеру команди Антуану Грізманну, назвавши його одним із найкращих гравців, яких він коли-небудь тренував:

"Він колись був вінгером, який просто бігав уздовж лінії… Ми ж почали розмовляти з ним про гру глибше. Він у дивовижній фізичній формі. Я дуже вдячний йому, адже він завжди виявляв до мене прихильність".

Щодо кадрової ситуації, Сімеоне підтвердив, що основний страж воріт Ян Облак пропустить лігочемпіонівську битву. Хоча воротар уже тренується, йому ще потрібен час на відновлення, тому місце у старті довірять Хуану Муссо. Очікується, що Облак буде готовий до наступного матчу проти Севільї.

Також головного тренера Атлетіко абсолютно не турбує загроза дискваліфікації його підопічних через перебір жовтих карток. А на запитання журналістів про глобальну мрію нарешті виграти Лігу чемпіонів, Сімеоне відповів у своєму фірмовому прагматичному стилі, заявивши, що всі його думки зараз зосереджені виключно на завтрашньому матчі проти Барселони.