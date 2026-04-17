Нідерландський клуб зацікавлений у півзахиснику Реала, який має обмежену ігрову практику.

Півзахисник Реала Дані Себальйос може змінити клуб уже найближчим часом. Інтерес до 29-річного іспанця проявляє амстердамський Аякс.

За наявною інформацією, нідерландський гранд розглядає варіант із підписанням хавбека, який нині не є ключовим гравцем у складі мадридців. У разі переходу Себальйос може стати одноклубником українця Олександра Зінченка.

Орієнтовна вартість футболіста становить близько 8 мільйонів євро, а його контракт із Реалом діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні Себальйос провів 22 матчі, лише сім разів виходячи у стартовому складі, і поки не відзначився результативними діями.

