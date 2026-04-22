Іспанія

Проте український голкіпер без пропущеного гола поле не залишив.

Реал Мадрид здобув домашню перемогу над Алавесом з рахунком 2:1 у матчі 33-го туру Ла Ліги. Господарі поля, в воротах яких стояв українець Андрій Лунін, забезпечили собі перевагу завдяки точним ударам Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора, однак наприкінці зустрічі змушені були понервувати через гол у відповідь.

Рахунок було відкрито на 30-й хвилині, коли Мбаппе скористався рикошетом після удару та вивів Реал уперед. Перед перервою гра залишалася напруженою, але команда з Мадрида змогла втримати контроль і піти на відпочинок із мінімальною перевагою.

У другому таймі господарі подвоїли перевагу: на 50-й хвилині Вінісіус Жуніор завдав потужного дальнього удару, який практично не залишив шансів воротарю Алавеса. Після цього Реал мав ще кілька нагод закрити гру достроково, але не реалізував свої моменти.

Втім, кінцівка зустрічі вийшла нервовою. Вже у компенсований час Тоні Мартінес скоротив відставання, використавши помилку в обороні мадридців. Алавес спробував організувати фінальний тиск, але часу на камбек їм не вистачило. Реал Мадрид втримав перемогу 2:1 та додав важливі три очки до свого активу.

Реал Мадрид — Алавес 2:1

Голи: Мбаппе, 30, Вінісіус, 50 - Мартінес, 90+3

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд (Карвахаль, 63), Гюйсен, Мілітао (Рюдігер, 45), Каррерас — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 63), Беллінгем (Мастантуоно, 57) — Гюлер (Діас, 57), Мбаппе, Вінісіус

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада, Енрікес (Калебе, 66) — Перес, Бланко (Гевара, 75), Суарес (Ібаньєс, 58), Гуріді (Аленья, 58) — Боє (Діабате, 66), Мартінес

Попередження: Чуамені — Перес